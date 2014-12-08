نهيان بن مبارك: «زايد التراثي» مدرسة للأجيال الصاعدة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن قيادتنا الرشيدة ترعى كل ما من شأنه حفظ وصون تراث الإمارات الغني الذي يمتد لمئات السنين ويزخر بالبطولات والإنجازات التي حققها الآباء والأجداد في ظروف بالغة القسوة.

ولفت إلى أن مهرجان الشيخ زايد التراثي 2014 يعد بمثابة مدرسة للأجيال الصاعدة تعرفهم بماضيهم العريق ويسلط الضوء في الوقت ذاته على اهتمامات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه ».

جاء ذلك في زيارة معاليه لمهرجان الشيخ زايد التراثي المقام حاليا في منطقة الوثبة بأبوظبي والذي بدأ يوم 20 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي .

ويحظى المهرجان برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » ودعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واستهل معالي الشيخ نهيان الزيارة بجولة في جناح ذاكرة الوطن الذي يعد بمثابة درة المهرجان وأهم معالمه لما يحتويه من صور ووثائق نادرة من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقف معاليه عند معرض الباني المؤسس والذي يستعرض قصة حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه » مستخدما أحدث التقنيات في هذا المجال.

وتستعرض القاعة كذلك جوانب عديدة من مجالات التنمية والتطوير التي عمت البلاد والتي بدأت مشوار النقلة النوعية نحو التحضر والتمدن.

وقام معاليه بجولة تفقدية في مختلف مناطق المهرجان واستمع لشرح من اللجنة المنظمة حول ذلك ثم توقف عند معرض « تمورنا تراثنا » لشركة الفوعة للتمور واطلع على ما يقدمه المعرض من منتوجات للزوار وكذلك منتوجات التمور الفاخرة التي وصلت للأسواق العالمية.. وأنهى الجولة بالمرور على معرض نادي الإمارات للصقارين.

إشادة

وأشاد معاليه بفكرة المهرجان وأهدافه وقدم الشكر لكل من ساهم وعمل بجد وإخلاص لإخراج المهرجان الذي أظهر التراث بالشكل الذي يليق به.

وقال معاليه إن إظهار التراث بالشكل الصحيح واللائق به والتمسك به في عصر العولمة ضرورة لا بد منها .. ودعا الجيل الجديد إلى التمسك بالتراث الذي هو البنية القوية التي أسس من خلالها القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه هذه الدولة التي أضحت اليوم ملتقى لثقافات وشعوب العالم.

معرض

وزار المهرجان الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان وشملت جولته أهم معرض وأجنحة المهرجان وأشاد خلال هذه الزيارة بالمهرجان الذي يحظى بإقبال جماهيري واسع وشكر القائمين عليه مؤكدا أن جيل اليوم يحمل على عاتقه مسؤولية نقل هذا التراث الغني للقادم من الأجيال.

من جانب آخر زار المهرجان وفد من مملكة البحرين الشقيقة على رأسه الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية والاتحاد العربي للشراع.

وبدأ الشيخ خليفة زيارته بتفقد جناح ذاكرة الوطن وشملت الجولة مختلف معارض وأجنحة المهرجان وساحة حياة البادية والبيئة البحرية وساحة بناء السفن واطلع على مختلف فنون الفلكلور الشعبي الإماراتي والخليجي وأشاد بفكرة المهرجان وشموليته.