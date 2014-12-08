حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد حسن العلكيم الزعابي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الليلة قبل الماضية صلاة الجنازة على جثمان - المغفور له بإذن الله - أحمد حسن العلكيم الزعابي الذي وافته المنية يوم أول من أمس.

كما أدى الصلاة في مسجد الشيخ حميد بن محمد القاسمي في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة عدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى حسن أحمد العلكيم الزعابي المدير العام للمكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة وإخوانه في وفاة والدهم وإلى ذوي الفقيد، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.