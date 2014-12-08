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شاكيرا تحجب إبنها عن الأضواء وتطالب الصحافة بالإبتعاد عنه

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الأحد 07-12-2014 17:20

كشفت النجمة العالمية Shakira أنها لا تريد أن يكون إبنها الوحيد Milan تحت الأضواء، كما لا ترغب بنشر المزيد من الصور له في الصحف والوسائل الإعلامية كافة.

وخلال حديث صحفي، قالت الفنانة اللبنانية الأصل إنها وبعد ولادة طفلها أظهرته أمام الكاميرات لتعرف محبيها عليه، كما نشرت له الكثير من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها الآن وبعد بلوغه سن العامين، إمتنعت عن هذه الأمور كي يحظى بطفولة طبيعية كباقي الأطفال.

واضافت: أحببت أن أشارك جمهوري والأشخاص الذين لطالما دعمونا، تجربة الأمومة والأشهر الأولى من حياة ابني، لكن Milan بدأ يكبر الآن ولم يعد طفلا رضيعا وأفضل ألا تركز الصحافة عليه كثيراً كما تفعل.. فأنا أحب أن يتمتع بطفولة طبيعية قدر المستطاع.

يشار إلى أن Shakira التي تربطها علاقة عاطفية بنجم كرة القدم الإسباني Gerard Pique، حامل الآن بطفلهما الثاني، لكن الحمل لم يمنعها من مساندة حبيبها وحضور المباريات التي يشارك بها.

 

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