بعد 7 هزائم متتالية .. النصر يحقق نقطة أمام الرافض للصدارة وادي دجلة

بعد 65 يوما بالتمام، نجح نادي النصر في تحقيق نقطة بالدوري المصري بعد التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق.

وحل وادي دجلة ضيفا على النصر في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

النصر تلقى 7 هزائم متتالية في الدوري المصري، قبل أن ينجح أخيرا في حصد نقطة، بينما رفض دجلة الصعود لصدارة المسابقة.

أحمد الصعيدي أحرز هدف النصر الأول في الدقيقة 31 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد الجباس لدجلة في الدقيقة 57.

ولعب دجلة بـ10 لاعبين في أخر دقائق المباراة بعد طرد طه عادل، إلا أن النصر فشل في هز الشباك.

ووصل دجلة إلى النقطة الـ21 في الدوري المصري ليفشل في تقاسم الصدارة مع إنبي، بينما استمر النصر في المركز الأخير بنقطتين.