أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد 7 هزائم متتالية .. النصر يحقق نقطة أمام الرافض للصدارة وادي دجلة

Google+ Print
بعد 7 هزائم متتالية .. النصر يحقق نقطة أمام الرافض للصدارة وادي دجلة بعد 7 هزائم متتالية .. النصر يحقق نقطة أمام الرافض للصدارة وادي دجلة

بعد 65 يوما بالتمام، نجح نادي النصر في تحقيق نقطة بالدوري المصري بعد التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق.

وحل وادي دجلة ضيفا على النصر في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

النصر تلقى 7 هزائم متتالية في الدوري المصري، قبل أن ينجح أخيرا في حصد نقطة، بينما رفض دجلة الصعود لصدارة المسابقة.

أحمد الصعيدي أحرز هدف النصر الأول في الدقيقة 31 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد الجباس لدجلة في الدقيقة 57.

ولعب دجلة بـ10 لاعبين في أخر دقائق المباراة بعد طرد طه عادل، إلا أن النصر فشل في هز الشباك.

ووصل دجلة إلى النقطة الـ21 في الدوري المصري ليفشل في تقاسم الصدارة مع إنبي، بينما استمر النصر في المركز الأخير بنقطتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع