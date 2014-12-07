ريال مدريد يطرد 17 مشجعا بسبب هتافات ضد ميسي

(إفي): طرد نادي ريال مدريد الإسباني 17 مشجعا رددوا هتافات ضد لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومقاطعة كتالونيا أثناء مباراة سيلتا فيجو بالجولة الـ14 بالدوري الإسباني، وذلك عقب الإطلاع على تقرير رابطة الكرة الإسبانية للمحترفين بخصوص الواقعة والذي سيقدم للجنة مكافحة العنف.

وأكدت الرابطة لـ(إفي) طرد المشجعين، حيث أشارت إلى أنها ستقدم كل خميس للجنة تقريرا بخصوص الهتافات المعادية التي ستتردد في الملاعب، بناء على تقارير مراقبي المباريات أو المقاطع التليفزيونية.

وكانت أول مرة يتم فيها تطبيق الأمر بمباريات الريال وسيلتا فيجو حينما ردد قطاع من الجماهير هتافات مثل "كتالونيا الساقطة" و"ميسي المتخلف عقليا".

هذا ورصدت الرابطة في تقريرها أيضا في مباراة سيفيليا ورايو فايكانو بالمسابقة هتافات رددها جمهور النادي الأندلسي ضد أتلتيكو مدريد.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للرياضي والاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة اتفقوا على فرض عقوبات مالية ضد العنف اللفظي وتشديد الحصار على رابطات الأولتراس حيث طلبت من الأندية تقديم أسماء عناصرها للشرطة حال وقوع أي حادث.

ووفقا لما أكدته مصادر من الرابطة لـ(إفي) فإنها ستقدم تقاريرها للجنة إذا لم يتم إدراج الهتافات أو السباب في تقارير حكام المباريات.