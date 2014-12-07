تأجيل محاكمة 71 إخوانيًا في «أحداث شغب» باﻹسكندرية إلى 29 ديسمبر

أرجأت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، نظر محاكمة 71 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى 29 ديسمبر الجاري.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب وعضوية المستشارين محمد عبدالشافي وابراهيم ابو زهرة، بعد تنحي «الدائرة السابعة» عن نظر القضية لاستشعار العضو الشمال الحرج.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أكدت التحقيقات قيامهم في 14 أغسطس 2013 بالتظاهر والتجمهر وقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة 86 آخرين وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل المواصلات وقطع الطريق وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

واثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإتلاف قسم شرطة باب شرق ونقطتي شرطة «الشاطبي والابراهيمية» بالإسكندرية ومبني المجلس الشعبي المحلي وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صرف آلي وسيارة إسعاف ومقهي و6 سيارات مملوكة للمواطنين، فضلا عن انضمامهم لجماعة إرهابية تهدف لزعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة والفوضي من خلال تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، حيث تقرر إحالتهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.