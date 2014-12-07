إعصار “هاجوبيت” يسوي منازل بالأرض في الفيليبين

تسبب إعصار هاغوبيت المصحوب بأمطار غزيرة ورياح تتجاوز سرعتها المائتي كيلومتر في الساعة بتسوية الكثير من المنازل في شرق الفيليبين، كما أطاح بالأشجار وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وفي قرى دولوريس الساحلية على جزيرة سامار وهي أول منطقة يضربها الإعصار هاجوبيت الليلة الماضية قالت رئيس البلدية ايميليانا فيلاكاريو إن 80 في المائة من المنازل دمر.

وقالت “لم تصمد سوى المنازل الكبيرة”،مضيفة أن السيول أهلكت محصول الأرز في منطقة رئيسية لزراعته.

وأكد المسؤولون مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسبب الإعصار منهم أحد أهالي بلدة دولوريس الذي قتلته شجرة جوز هند سقطت عليه.

وقال جوندولين بانج الأمين العام للصليب الأحمر الفيليبيني إن أكثر من 1.2 مليون شخص اكتظت بهم مدارس ومراكز مدنية ومجالس بلدية وصالات جمباز وكنائس استخدمت كمراكز إجلاء بوسط الفيليبين. وضعف الإعصار هاجوبيت اليوم بعد أن بلغ في الأيام الماضية مستوى إعصار من الفئة الخامسة أثناء مروره بالمحيط الهادي ليهبط إلى الفئة الثانية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار هاجوبيت يسير في مساره المتوقع عبر الحزام الأوسط لأرخبيل الفيليبين إلى الشمال قليلاً من مناطق دمرها الإعصار هايان العام الماضي الذي أودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص في وسط البلاد حسب ما ذكر موقع”دويتشه فيله”.