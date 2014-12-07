هكذا تألقت أنابيلا هلال بتصاميم لبنانية

عرفت المذيعة المتألقة أنابيلا هلال كواحدة من أكثر المذيعات أناقة على الشاشات العربية، وقد أثبتت أناقتها خلال ظهورها على مسرح "أراب أيدول" خلال الأسابيع الماضية، حيث شاهدناها بإطلالات أنيقة بتوقيع أشهر المصممين اللبنانيين.

ظهرت أنابيلا بعدة إطلالات فخمة حملت توقيع المصممة الشهيرة ريم عكرا، منها: إطلالتها بفستان أسود ملكي يحمل تفاصيل ناعمة باللون الأحمر، وإطلالة أخرى مستوحاة من الستايل الروماني بفستان تركوازي ناعم وإكسسوار شعر ذهبي أكمل اللوك، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في إحدى حلقات البرنامج بفستان بنفسجي لماع نسقته مع أقراص ماسية مزينة بحجر زمرد ملفت فحصلت على طلة أنيقة وملكية، كما ارتدت أنابيلا بعض تصاميم جورج شقرا، منها: بدلتين عصريتين بتصاميم أنيقة ومتجددة، وظهرت في بعض الأوقات بفساتين جميلة من تصميم زياد نكد.

لفتنا تنوع الألوان والتصاميم في إطلالات أنابيلا هلال، فمن الواضح أنها لا تعترف بالتكرار، وتحرص على اختيار الألوان والتصاميم الملفتة التي تعطيها مظهراً مشرقاً وجذاباً، كما أنها لا تهمل أهمية الإكسسوارات، فقد لفتنا الحذاء الأصفر الذي ارتدته في إحدى إطلالاتها بفستان قصير يحمل طبعات موردة، وحذاء Dior الوردي الجميل الذي ارتدته مع فستان أنيق يحمل توقيع المصمم أنطوان القارح.

كانت المذيعة أنابيلا هلال متألقة خلال حلقات برنامج "أراب أيدول" بأجمل التصاميم التي تحمل أسماء مصممين عرب ولبنانيين، شاهدي إطلالاتها وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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