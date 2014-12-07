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وزير الصحة يزور المصابين بالحصبة بمستشفى سيوة العسكري

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وزير الصحة يزور المصابين بالحصبة بمستشفى سيوة العسكري وزير الصحة يزور المصابين بالحصبة بمستشفى سيوة العسكري

وزير الصحة عادل عدوي

توجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان إلى مستشفى سيوة العسكري وذلك للإطمئنان على حالة الأطفال المصابين بالحصبة بالمستشفى وعددهم 13 طفلا.

كما قام وزير الصحة، بعقد لقاء جماهيري مع شيوخ وعواقل الواحة بمقر مجلس مدينة سيوة ، وأكد الوزير خلال اللقاء حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهل المنطقة وسد العجز في التخصصات الطبية التي تحتاجها الواحة بالإضافة إلى تحديث الوحدات الصحية وتنشيط برامج طب الأسرة.

كما توجه بالشكر لشيوخ وعواقل سيوة لدعمهم لجهود وزارة الصحة والعمل على إنجاح حملة التطعيم الموجودة حاليا بالواحة، ونقل إليهم تحية ومساندة القيادة السياسية ممثلة في رئيس الدولة والحكومة .

من جانبهم أبدى شيوخ وعواقل سيناء إمتنانهم للدور الذي قامت به وزارة الصحة والتدخل السريع لمعالجة الموقف الصحي فى الواحة مناشدين وزير الصحة سرعة توفير التخصصات الناقصة وتحديث الوحدات الصحية .

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