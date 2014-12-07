أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سياسيون سوريون : الغارات الإسرائيلية الهدف منها دعم “التنظيمات المسلحة”

Google+ Print
سياسيون سوريون : الغارات الإسرائيلية الهدف منها دعم “التنظيمات المسلحة” سياسيون سوريون : الغارات الإسرائيلية الهدف منها دعم “التنظيمات المسلحة”

صورة للغارات الإسرائيلية على الأراضى السورية – روسيا اليوم

قالت المحامية السورية أميمة إسكندر فى تصريحات لوكالة أنباء أونا أن الغارات الإسرائيلية على منطقة الديماس و مطار دمشق الدولى الهدف منها منع تقدم الجيش العربى السورى ودعم التنظيمات المسلحة مثل جبهة النصرة التى سبق لإسرائيل معالجة عناصرها فى المستشفيات الإسرائيلية وزيارة نتنياهو لهم, وأن القوى الداعمة لتلك التنظيمات المسلحة ومنها إسرائيل جن جنونهم من أنتصار الجيش العربى فى معركته مع تلك التنظيمات فى محيط مطار دير الزور فكانت الغارات الإسرائيلية لأضعاف قدرات الجيش العربى السورى وإرسال رسالة للتنظيمات المسلحة الإرهابية مثل جبهة النصرة أنهم ليسوا وحدهم فى معركتهم ضد النظام السورى والدولة السورية.

ومن جانبه قال المهندس والناشط السياسى السورى يونس محمود فى تصريحات لوكالة أنباء أونا أن السبب فى العدوان الإسرائيلي على الأراضى السورية محاولة لرفع معنويات التنظيمات المسلحة الإرهابية ومنها داعش وجبهة النصرة المدعومة من النظام الإسرائيلى.

وأضاف “يونس” خلال الفتره القادمة نتوقع مزيد من التصعيد ضد الدولة السورية وأن الشعب السورى يتعرض لحرب من تنظيمات إرهابية مدعومة من تركيا وإسرائيل وبعض الدول الخليجية التى تدعم وتمول تلك التنظيمات الإرهابية التكفيرية,ونحن كسوريين سندعم وسنحافظ على الجيش العربى السورى كضمان أساسى لوحدة الأراضى السورية ونثق فى تصرفات القيادة الوطنية وأن سوريا ستنتصر بفضل شهدائها وجيشها وحلفائها من شرفاء الدول العربية ودول العالم الحر.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي