سياسيون سوريون : الغارات الإسرائيلية الهدف منها دعم “التنظيمات المسلحة”

قالت المحامية السورية أميمة إسكندر فى تصريحات لوكالة أنباء أونا أن الغارات الإسرائيلية على منطقة الديماس و مطار دمشق الدولى الهدف منها منع تقدم الجيش العربى السورى ودعم التنظيمات المسلحة مثل جبهة النصرة التى سبق لإسرائيل معالجة عناصرها فى المستشفيات الإسرائيلية وزيارة نتنياهو لهم, وأن القوى الداعمة لتلك التنظيمات المسلحة ومنها إسرائيل جن جنونهم من أنتصار الجيش العربى فى معركته مع تلك التنظيمات فى محيط مطار دير الزور فكانت الغارات الإسرائيلية لأضعاف قدرات الجيش العربى السورى وإرسال رسالة للتنظيمات المسلحة الإرهابية مثل جبهة النصرة أنهم ليسوا وحدهم فى معركتهم ضد النظام السورى والدولة السورية.

ومن جانبه قال المهندس والناشط السياسى السورى يونس محمود فى تصريحات لوكالة أنباء أونا أن السبب فى العدوان الإسرائيلي على الأراضى السورية محاولة لرفع معنويات التنظيمات المسلحة الإرهابية ومنها داعش وجبهة النصرة المدعومة من النظام الإسرائيلى.

وأضاف “يونس” خلال الفتره القادمة نتوقع مزيد من التصعيد ضد الدولة السورية وأن الشعب السورى يتعرض لحرب من تنظيمات إرهابية مدعومة من تركيا وإسرائيل وبعض الدول الخليجية التى تدعم وتمول تلك التنظيمات الإرهابية التكفيرية,ونحن كسوريين سندعم وسنحافظ على الجيش العربى السورى كضمان أساسى لوحدة الأراضى السورية ونثق فى تصرفات القيادة الوطنية وأن سوريا ستنتصر بفضل شهدائها وجيشها وحلفائها من شرفاء الدول العربية ودول العالم الحر.

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