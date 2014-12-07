أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول اعتزام بيع شركة بسكو مصر

Google+ Print
نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول اعتزام بيع شركة بسكو مصر نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول اعتزام بيع شركة بسكو مصر

نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز النزاهة والشفافية ندوة غدا حول اعتزام بيع شركة بسكو لشركة ” كلوجز” شركة متعددة الجنسيات – والتى طرحت نفسها مشتريا لـ 100 % من أسهم بسكو مصر، والتي قامت فعليا بإجراءات الفحص الفنى والفحص المالى.

وتناقش الندوة آثار البيع على العاملين فى حالة إتمامه واحتمالية وجود خطورة للمنتج على الأطفال والمستهلكين المصريين وعودة فكرة الخصخصة فى ثوب الاستحواذ على الأسهم دون شراء الأصول العقارية والمادية.

يتحدث فى الندوة كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وصلاح جودة ، الخبير الاقتصادى بحضور لفيف من خبراء الاقتصاد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا