نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول اعتزام بيع شركة بسكو مصر

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز النزاهة والشفافية ندوة غدا حول اعتزام الحكومة بيع شركة بسكو مصر لشركة ” كلوجز” شركة متعددة الجنسيات – والتى طرحت نفسها مشتريا لـ 100 % من أسهم بسكو مصر، والتي قامت فعليا بإجراءات الفحص الفنى والفحص المالى.

وتناقش الندوة آثار البيع على العاملين فى حالة إتمامه واحتمالية وجود خطورة للمنتج على الأطفال والمستهلكين المصريين وعودة فكرة الخصخصة فى ثوب الاستحواذ على الأسهم دون شراء الأصول العقارية والمادية.

يتحدث فى الندوة كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وصلاح جودة ، الخبير الاقتصادى بحضور لفيف من خبراء الاقتصاد.

أ ش أ