أعمال شغب عنيفة في ستوكهولم..والشرطة :مدبرة سلفا

اندلعت أعمال شغب في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة السويدية، ستكهولم، وأسفرت عن إلقاء قنابل حارقة وحجارة على الشرطة، السبت، وردت قوات مكافحة الشغب باعتقال 11 شابا.

يذكر أن أعمال العنف، في حي روجسفيد جنوبي ستوكهولم، وقعت، عقب مواجهات استمرت، لمدة أسبوع، في منطقة هسبي على الجانب الآخر من العاصمة، في مايو 2013، عندما أشعل المئات النار في سيارات، عندما اشتبكت الشرطة مع مهاجرين بعد مقتل برتغالي بالرصاص على يد الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة: «الوقت ما زال مبكرا لتحديد الجناة هذه المرة، ولكن من بين المعتقلين، ومجموعهم 11 شخصا، هناك أربعة تقل أعمارهم عن 18 عاما»، وأشار المتحدث إلى أن «ماحدث كان على مايبدو مخططا له مسبقا».

وأضاف أن القنابل الحارقة والحجارة كانت معدة قبل وصول الشرطة، وأن تقارير تفيد أن نحو 20 شخصا كانوا ملثمين.

ولم تقع إصابات، ولكن النار أضرمت في نحو عشر سيارات. كما لحقت أضرار بسيارات الشرطة.