وزير التعليم يعتمد إعلان شغل 94 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الإعلان عن شغل وظائف قيادية شاغرة بالديوان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكوادر المؤهلة ذات الخبرة للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني بديوان عام الوزارة.

وأكد فاروق شعبان، أمين اللجنة الدائمة للقيادات، حرص الوزير على أن تتم كافة الإجراءات وفقاً للقانون فى إطار من النزاهة والشفافية.

وأوضح «شعبان» في تصريحت صحفي، الأحد، أن الإعلان رقم (3) لسنة 2014 يعد الأكبر منذ سنوات، حيث شمل عدد (94) وظيفة قيادية منها عدد (6) رؤساء قطاعات، و(17) رئيس إدارة مركزية، و(71) مديرا عاما.

كما أضاف «شعبان» أن التقدم لهذه الوظائف متاح لجميع العاملين بالوزارة أو من خارجها، خلال 15 يوماً من تاريخ نشره، وأنه لأول مرة سيتم استيفاء استمارات التقدم الكترونياً تيسيراً على الزملاء الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف، والتواصل الكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.