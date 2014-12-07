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السينما تخطف أفنان فؤاد من الدراما

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السينما تخطف أفنان فؤاد من الدراما السينما تخطف أفنان فؤاد من الدراما

الأحد 07-12-2014 13:26

الرياض: وليد عنتر

أوضحت الفنانة الشابة أفنان فؤاد أنها انتهت منذ فترة بسيطة من المشاركة في بطولة عمل سينمائي قصير سيشارك في مهرجان دبي السينمائي القادم، فيما لم تفصح عن اسمه حرصاً على سرية العمل، وهو ما طلبه القائمون عليه كما ذكرت.
وعن تجربتها في الأعمال السينمائية قالت لـ"سيِّدتي": "السينما تجربة رائعة في حال وجود النص الجيد والكادر الفني المتميز، والأعمال السينمائية تستهويني كثيراً، وأحرص عليها لسرعة الانتشار الذي يجده الممثل، كما أبحث عن الجديد الذي أقدمه سواء في الفكرة أو الدور الذي ألعبه، وأتوقع أن يحقق الفيلم الذي شاركت في بطولته مؤخراً نتائج متميزة في مهرجان دبي السينمائي، وأتمنى أن أحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري فيه".
وأشارت الفنانة أفنان فؤاد إلى أنها شاركت في فيلم وثائقي عن دولة الإمارات المتحدة بمناسبة يومها الوطني مؤخراً، لافتة إلى أنها قامت منذ عامين تقريباً ببطولة فيلم سعودي بعنوان "هيفاء" عرض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بمدينة أبها، وأوضحت أن الفيلم تناول قصة ارتباط الفتاة بالأرض والمكان وجسد المرأة العسيرية الجنوبية التي قامت بدورها، وأظهر جماليات المنطقة وعرف بماضي أبها وعراقتها، مشددة على أنها سعدت كثيراً بهذا العمل الذي تعتبره من أهم أعمالها؛ لأنه الأول من نوعه في المملكة، فهو فيلم سعودي تم تقديمه في عروض جماهيرية بقاعات خاصة، كما أنه خطوة شبابية جريئة في صناعة السينما في حسب تعبيرها.
وأضافت: "تم الاتفاق معي على المشاركة في بطولة المسلسل السعودي "بيوت من تراب"، وهو من بطولة الفنان الكبير ناصر القصبي، وسيصور في دبي بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما السعودية، كما أنه من إخراج عبدالخالق الغانم، وسيتم عرضه بعد رمضان المقبل.

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سيدتي

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