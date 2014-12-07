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بالصور: افتتاح متحف "حريم السلطان" في اسطنبول

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بالصور: افتتاح متحف "حريم السلطان" في اسطنبول بالصور: افتتاح متحف "حريم السلطان" في اسطنبول

الأحد 07-12-2014 19:39

فتتح متحف المسلسل التاريخي الأشهر "حريم السلطان" في اسطنبول بحضور حشد كبير من المدعوين، من بينهم أبطال المسلسل الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 4 سنوات، وبالأخص الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان، والذي زار المتحف قبل افتتاحه بأيام والتقط لنفسه صورة سيلفي مع تمثاله الشمعي الشديد الشبه به إلى حد أذهله هو شخصياً قبل الزوار في يوم الإفتتاح.
ولوحظ غياب بطلة موسمه الرابع وحيدة بورتشن الشهيرة بالسلطانة هيام، حيث صنع تمثالاً شمعياً لها، دون صاحبة الشخصية الأصلية لثلاثة مواسم كاملة مريم أوزيرلي التي غابت أيضاً عن حفل الإفتتاح وربما لم تدع إليه أصلاً .
واعربت الممثلة نور فتاح أوغلو وزوجها رجل الأعمال ليفانت فيزيرأوغلو عن سعادتها بالمتحف وبالتمثال الشمعي المصنوع بإتقان من السليكون لشخصيتها الدرامية السلطانة ناهد دوران، وسعادتها الأكبر برصد ريعه لمؤسسة الأطفال المحتاجين للحماية.
وحرص الممثل التركي محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى على حضوره آتياً من إيطاليا التي نقل مؤخراً إقامته وعائلته إليها، وسجل أبنائه الثلاثة في مدارسها كما انتسب هو إلى ورشات تمثيل تدريبية في روما.
وكان سعيداً جداً بنجاح حفل الإفتتاح وبرصد كامل ريعه للأطفال المحتاجين في اسطنبول.
ولفتت الممثلة التركية الشابة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم أنظار الجميع إليها ببطنها الكبير، الذي كشف قرب ولادتها الوشيك وبأناقتها البسيطة.

تكلفة المعرض 4 ملايين دولار
قيل إن تكلفة المتحف تجاوزت الـ 8 ملايين ليرة تركية أي ما يوازي 4 ملايين دولار أمريكي.
منتج المسلسل تيمور ساوجي الذي أشرف على التحضيرات كاملة بنفسه
كان له الدور الأكبر في رصد ريعه بالكامل للخير ولمؤسسة حماية الأطفال المحتاجين للحماية في اسطنبول.
.
أولى جولاته خارج تركيا إلى دبي وأبو ظبي وبيروت
وفور انتهاء عرضه في اسطنبول بعد 4 أشهر ستكون أولى جولاته خارج تركيا إلى الدول العربية وتحديداً: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ولبنان، ثم ستقام جولة ثانية له في دول أوروبا الشرقية ثم روسيا.
دخول الزوار ب35 ليرة
رسوم الدخول إلى المعرض لا تتجاوز الـ 35 ليرة تركية (17 دولار) للزوار والـ 75،28 ليرة تركية (14 دولار) للطلاب.
ومتوقع دخول الآلاف من الزوار والسياح الأجانب والعرب إليه طوال مدة عرضه المقررة لأربعة أشهر مبدئياً ربما تمدّد بأي لحظة.
وقد انتقدت بعض الصحف التركية إرتفاع سعر رسم دخول الطلاب حتى لو كان الريع سيذهب للأعمال الخيرية وطالبت بتخفيضه أمام الزوار الطلاب والأطفال ليكون متاحاً أمام كافة طبقات المجتمع الثرية منها والمحدودة.

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سيدتي

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