أجمل امرأة كويتية تنافس ميغان فوكس بالمكياج

في حديدي، عارضة أزياء كويتية، حاصلة على لقب "أجمل امرأة في الكويت". تتميز هذه النجمة بملامح جمالية أجنبية وعربية تجمع بين النعومة والجرأة. ماجعلها شبيهة العديد من النجمات مثل: ميغان فوكس وأنجيلينا جولي. لكن هذه العارضة تجيد كيفية إبراز جمالها الخاص بالمكياج، وتحاول تنويع إطلالاتها باعتماد طرق وتقنيات متعددة.

إليك بالصور التشابه الواضح بين ميغان فوكس وفي حديدي.

قد يعجبك: بالصور: تخيّلي شكل النجمات عند الاستيقاظ من النوم

للحصول على إطلالتهما، تابعي تفاصيل تطبيق المكياج المناسب:

خدعة تكبير العين بالكحل الأبيض: هذه الطريقة هي الحل الأمثل لتكبير العين، ولا سيما الملوّنة. وقد اشتهرت كيم كردشيان بهذه الخدعة. ولطالما حصلت على مكياج عيون مميز. وها هي في حديدي تجيد كيفية وضع قلم الكحل الأبيض على الجفن السفلي.

ظلال العيون الترابية: يرتكز مكياج حديد على الألوان الترابية التي تمنحها نظرة طبيعية. أما عن طريقة استخدامها، فهي تبدأ بالألوان الفاتحة على الزاوية الداخلية للعين، ثم تنتقل إلى الألوان الداكنة على الزاوية الخارجية.

الأي لاينر الأسود: تكتفي في برسم الجفن العلوي بالأي لاينر الذي يبدأ رفيعاً جداً ليعرض تدريجياً كلما اتجهت نحو الزاوية الخارجية من دون أن تتخطى حدود العين.

رموش كثيفة: من أساسيات مكياج في حديدي الرموش الكثيفة .وغالباً، ما تستخدم الرموش المستعارة وتضيف إليها الماسكرا السوداء. كما تضع دائماً الماسكرا على الرموش السفلى. لكن نظرة حديدي تتميز بطريقة تركيب الرموش المستعارة التي تبدأ قليلة لتتكثف أكثر كلما اتجهت نحو الزاوية الخارجية للعين.

أحمر الشفاه: تتميز في حديدي بشفاه كبيرة وجذابة وتعمل على إبرازها عبر تطبيق أحمر الشفاه الأحمر القوي في السهرات، والزهري الطبيعي ليومياتها.

بودرة الخدود: تجيد حديدي كيفية رفع وجنتيها وتكبيرهما عبر وضع بودرة الخدود بالطريقة الصحيحة. وتعمل أحياناً على تطبيق اللون عينه على شفتيها ووجنتيها.

يمكنك اتباع الخطوات السابقة والتميز بمكياج أجمل امرأة كويتية!

تابعي أيضاً:

بالفيديو: الكونتورينغ لإخفاء عيوب الوجه

10 أخطاء شائعة في عالم المكياج... تجنّبيها!

تميزي بـمكياج "العيون الحمراء"