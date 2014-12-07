دراسة تحذر من تناول الطعام أمام أجهزة الكمبيوتر

حذر جان فيليب زرماتى، طبيب التغذية الفرنسى، الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار فى مكاتبهم وأمام شاشات الكمبيوتر من هذه العادة السيئة، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات العلمية التى أجريت أكدت أنها تضر بالصحة وتساعد على زيادة عدد الكيلوجرامات التى تدخل الجسم.

وأوضح الطبيب الفرنسى أن ذلك يرجع للمخ الذى يجد نفسه أمام العديد من الواجبات ولا يستطيع أن يعمل حساباته، كما أنك تشعر بعدم الشبع مما يجعلك تأكل طوال اليوم، بعض المقرمشات والحلويات وتأتى فى المساء لتأكل وجبة دسمة.

ونصح الطبيب الفرنسى بتناول وجبة الإفطار فى أى مكان مخصص سواء الكنتين أو مكان تناول الشاى والقهوة، والمهم أن تبتعد عن جهاز الكمبيوتر، وتتكلم مع الأصدقاء أو الزملاء فى كل شيئا إلا أنواع الطعام، كما يفضل عدم العزلة عن الأخرين أثناء تناولك الوجبة.