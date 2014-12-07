«العربي للنزاهة» يطلق حملة لوقف بيع «بسكو مصر»

يعقد المركز العربي للنزاهة والشفافية مؤتمرا صحفيا، الاثنين، بنقابة الصحفيين، لإطلاق الحملة الشعبية القومية لوقف بيع شركة بسكو مصر الوطنية لشركة جلوكز الأمريكية التي بها ثلاثة مساهمين كبار إسرائيليين ضمن مموليها، إضافة إلى خطورة منتجاتها على الصحة.

وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز، لـ«المصري اليوم»: سيكون المؤتمر الصحفي بداية لحملة قومية لوقف بيع شركة بسكو مصر لشركة جلوكز، التي بها رأسمال إسرائيلي حاكم ضمن مموليها، إضافة إلى استعمالها مواد معدلة جينياً باعترافها في منتجاتها من أغذية الأطفال، إضافة إلى استعراض تطورات التحقيقات في البلاغ الذي قدمه لرفض بيع بسكو مصر لكلوجز.

وأشار شحاتة إلى أن عددًا من الشخصيات العامة والسياسية سيشاركون في المؤتمر والحملة، منهم، كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق دار الخدمات النقابية والعمالية، وهشام معروف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية، عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، والدكتورة سلوى العنتري، والدكتور أحمد دراج، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية الأخرى.