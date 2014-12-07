تأجيل محاكمة 7 إخوان بتهمة تخريب منشآة عامة بالسويس إلى مارس المقبل

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية المتهم فيها 7 أخوان بتهمة تخريب منشآة عامة وخاصة إلى دور الانعقاد الأول من شهر مارس القادم لحضور المتهمين من محابسهم وضبط الهاربين وأطلاع دفاع المتهمين على مستندات القضية.

> كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد ابو الحسن عبدالاه عضو اليمين والمستشار محمد احمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفي عبد السلام ومحمد سليمان عقدت ثاني جلسات القضية اليوم بحضور 3 متهمين من المتهمين وغياب 4 من بينهم 1 لم يحضر من محبسه.

ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة يونية الماضي بدائرة الأربعين ، بمشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن.

كانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الامن الوطنى فى المحافظة قد ألقت القبض بعض المتهمين فى القضية فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الارهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.