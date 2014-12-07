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تظاهرة بغزة تطالب بتسريع إعادة الإعمار

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نظمت الجبهتان «الشعبية والديمقراطية» لتحرير فلسطين (تنظيمان يساريان) في قطاع غزة، الأحد، تظاهرة، للمطالبة بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الحرب الأخيرة التي دامت «51» يوما.

وشارك المئات من أنصار الجبهتين في التظاهرة، التي تم تنظيمها أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، رافعين لافتات كُتب على بعضها: «نطالب بإعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار الإسرائيلي».

وقال زكريا أبوعبيد، في كلمته عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال مؤتمر عقد على هامش التظاهرة: «ندعو إلى تشكيل هيئة عليا مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والحقوقية وفصائل العمل الوطني، للإشراف على خطة إعادة إعمار قطاع غزة، لتبقي قضية الإعمار تحت مظلة وطنية».

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