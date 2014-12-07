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النائب العام يحيل بلاغ «صفقة بسكو مصر» إلى نيابة الأموال

  • مصر
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أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، البلاغ المقدم من المركز العربي للنزاهة والشفافية، ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصحة، ورئيس هيئة سوق المال، لبيع شركة بسكو الوطنية لشركة كلوجز الأمريكية التي بها مساهمين إسرائيلين كبار برأس مال حاكم، إضافة إلى خطورة منتجاتها على الصحة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في البلاغ.

وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز، إنه قدم بلاغا يوم السبت الموافق 15 نوفمبر الماضي، حمل رقم 23263 عرائض نائب عام لسنة 2014، لرفض بيع شركة بسكو مصر لشركة جلوكز، وأن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقا موسعا حول بلاغه باتهام الشركة بخطورة منتجاتها على صحة المواطنين وكذلك تاريخها الأسود مع العمال، على حد قوله.

وأضاف «شحاتة» أنه سيعقد الاثنين مؤتمرا صحفيا كبيرا بنقابة الصحفيين يضم شخصيات سياسية وعمالية وعامة؛ لاستعراض تطورات التحقيقات في البلاغات التي قدمها، ويكشف فيه حقائق جديدة تكشف للمرة الأولى.

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