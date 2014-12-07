الزمالك: سنطرح تذاكر مباراة المقاصة بعد طباعتها خلال ساعات

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي على حضور جمهور القلعة البيضاء لمباراة مصر للمقاصة في عودة للمدرجات مرة أخرى.

ويلعب الزمالك مع المقاصة يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وكتب عضو مجلس الإدارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) قائلا: "في اتصال هاتفي مع رئيس النادي (مرتضى منصور) وافق إبراهيم محلب (رئيس الوزراء) على حضور الجمهور".

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وأضاف "بداية عودة الجماهير من مباراة مصر للمقاصة بالدوري المصري وسيعلن عن أماكن بيع التذاكر قريبا".

وكان جمهور الأهلي قد حضر نهائي كأس الكونفدرالية وخرجت المباراة بشكل لائق دون أزمات تذكر.

واختص أحمد مرتضى تصريحاته لـFilGoal.com قائلا: "سيتم الإعلان عن منافذ بيع التذاكر فور طباعتها اليوم".

وأضاف "أطالب الجمهور بالتركيز والعبور بالمباراة لبر الأمان حتى تستمر الأمور كذلك في قادم المواعيد، ويعودون إلى مكانهم في المدرجات".

ويبحث الزمالك عن استعادة الانتصارات بعد التعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الجولة 11.