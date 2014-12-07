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أمن الأقصر يضبط سارق مجوهرات وحقيبة سائحة ألمانية

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أمن الأقصر يضبط سارق مجوهرات وحقيبة سائحة ألمانية أمن الأقصر يضبط سارق مجوهرات وحقيبة سائحة ألمانية

المتهم وبحوزته المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، بالاشتراك والتنسيق مع مباحث شرطة السياحة والآثار، من ضبط لص قام بسرقة مجوهرات وحقيبة سائحة ألمانية.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارا بقيام شخص مجهول بسرقة حقيبة السائحة الألمانية الجنسية “أينس كارو سبرنجر”-45 سنة- المقيمة بأحد الفنادق العائمة، وبداخلها “3 خواتم ذهب، و 2 سلسلة ذهب، وساعة يد ذهبية، وحلق ذهبي، وكاميرا ديجيتال، وتليفون محمول، ومبلغ مالي 100 يورو تقريبا”، وفر هارباً داخل مياه نهر النيل مستقلاً قارب صيد.

وجه أبوزيد بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي، للتحري عن الواقعة و ظروفها و ملابساتها وصولاً لتحديد مرتكبها و ضبطه و المسروقات.

و بإجراء التحريات المكثفة و تضييق الخناق علي مالكي قوارب الصيد وفي أقل من 48 ساعة توصلوا إلي أن مرتكب الواقعة “حساني.ر.س” 20 سنة” صياد  و مقيم الروافعة الغربية بالبغدادي دائرة مركز الأقصر وآخر جاري ضبطه.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بضبط و إحضار المتهم، وعليه توجهت قوة للبحث عن المتهم و قامت بإلقاء القبض عليه مختبئا عند أحد أصدقائه، و بمناقشته أرشد إلى مكان إخفائه للمسروقات داخل حفرة داخل جزيرة بمياه نهر النيل.

تم التحفظ علي المتهم و المضبوطات بديوان المركز علي ذمة العرض علي النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5094 جنح مركز شرطة الأقصر لسنة 2014 .

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