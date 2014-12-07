12 مليون جنيها لإحلال وتجديد شبكات مياه الغردقة

أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، انه يجرى العمل حالياً على خطة الإحلال والتجديد، الخاصة بالمناطق الساخنة والأكثر تضرراً، التى تم تحديدها طبقاً لتهالك الشبكات، ورصد البلاغات الواردة للخط الساخن من هذه المناطق، حيث تم تخصيص 12 مليون جنيه، لإحلال شبكات مياه منطقة ابوعشره وخلف سنتر اكا وخلف قسم السقاله وشارع المدارس بالاضافة إلى منطقة الصيادين.

وأضاف صديق ان هذه الشبكات سوف تخدم أكثر من 53000 مواطن، وان عمليات الإحلال والتجديد ستساهم بشكل كبير فى تأمين هذه المناطق من اى أزمات مستقبلية فى المياه نتيجة لتهالك الخطوط وما يترتب عليها من اهدار للمياه كما سيتم تحسين كميات المياه التى يتم ضخها للمناطق التى يوجد بها ضعف فى الضخ.