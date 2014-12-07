باحثون بريطانيون: النوم أمام التليفزيون يسبب الاكتئاب

حذر باحثون بريطانيون فى مدرسة “سليب سكول” البريطانية من مشاهدة التليفزيون فى الليل فى وضع استرخاء على الأريكة.

وقال الباحثون “إن الاستيقاظ فى نصف الليل والتليفزيون يعمل – ومع استمرارية هذه العملية ولمدة طويلة – فإن هذه الليالى “السالبة” تؤدى إلى اضطراب عملية النوم حيث يصبح النوم خفيفا، كما أنها تؤدى إلى اضطراب التمثيل الغذائى والانفعالات”.

وأوضح الباحثون أن هذه العادة السيئة تؤثر على المخ وتكون سببا فى الاكتئاب الذى تشعر به عند الاستيقاظ.

وينصح الباحثون بضرورة إطفاء التليفزيون وجهاز الكمبيوتر على الأقل ساعة قبل الذهاب إلى النوم، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذا الوقت للاسترخاء والحصول على نوم هادئ.