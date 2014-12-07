بالصور.. ​اجتماع لجنة متابعة تنفيذ إنشاء المجمع التكنولوجى المتكامل بجامعة أسيوط

عقد بجامعة أسيوط، صباح اليوم، اجتماع اللجنة المشتركة العليا، لإنشاء المجمع التكنولوجى المتكامل بأسيوط، بحضور الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، وعبد الفتاح أبو شامة وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور عادل عبده حسين مدير المشروع.

وقال مدير المشروع أن الإجتماع يهدف إلى متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع تنفيذ مجمع تكنولوجى متكامل بأسيوط وذلك بتمويل من بنك التعمير الالمانى التابع للحكومة الالمانية وذلك تحت إشراف صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى وجامعة أسيوط التى تعد الشريك التعليمى المصرى فى المشروع.

وأوضح الدكتور عادل عبده أن مشروع المجمع التعليمى التكنولوجى بأسيوط تبلغ ميزانيته الاجمالية 20 مليون يورو يوفرها بنك التعمير الالمانى فى إطار برنامج مبادلة الديون الالمانية-المصرية ويهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وارشادية تكنولوجية متقدمة وذلك لإعداد وتخريج كوادر بشرية قادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل والصناعة والمجتمع ومؤهلة كذلك للمنافسة فى السوقين العربى والأوربى .

ويرتكز تنفيذ المشروع على تحويل قطاع محدد بمدرسة أسيوط الميكانيكية قد يصل مساحته تقريباً إلى 20 الف متر مربع والمعنى بصفة خاصة بقسمى الكهرباء والميكانيكا إلى مجمع تكنولوجى متكامل يتيح فرصة متميزة للطلاب لتلقى مناهج تعليمية وتكنولوجية متقدمة وفقاً للمعايير الدولية وذلك بالتعاون مع الشريك الألمانى مع الإبقاء على النظام المحلى بالمدرسة الثانوية الميكانيكية بجميع تخصصاتها.

وأضاف انه جارى حالياً إعادة تأهيل البنية التحتية لموقع المجمع بالمدرسة لكى تتناسب مع المعايير الدولية فى مثل هذه المشروعات ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمجمع مع سبتمبر2016 .​