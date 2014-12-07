مصدر مسئول: إغلاق السفارة البريطانية لأسباب أمنية

أكد مصدر إعلامى مسئول بالسفارة البريطانية لدى مصر أنه تمّ اتخاذ قرار غلق السفارة “لأسباب أمنيّة”، وننشد فيه المصلحة العليا لموظفي السفارة.

وقال المصدر إن إغلاق مكتب السفارة البريطانية في القاهرة هو أمر مُنفصِل عن نصائح السفر الأوسع بشأن السفر إلى مصر والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع السفارة.

وحول ما إذا كان قد تم التواصل مع السلطات المصرية بهذا الشأن وما هو الوضع الأمنى الراهن ..أضاف المصدر أننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة واستئناف تقديم خدماتنا بأسرع وقت ممكن، وسوف نقدِّم المزيد من المعلومات حينما يتغيّر الوضع.

أ ش أ