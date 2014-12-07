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القبض على إثنين من عناصر الإخوان بالأقصر

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القبض على إثنين من عناصر الإخوان بالأقصر القبض على إثنين من عناصر الإخوان بالأقصر

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بالأقصر، القبض علي اثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بمركز اسنا جنوب الأقصر.

تلقي اللواء منتصر ابوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة اسنا برئاسة النقيب عبدالرحمن موسي من ضبط محمد عبدالسلام عبدالعال “فني تحاليل” ووحمادة أحمد محمد أحمد” مدرس” مطلوب ضبطهما وإحضارهما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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