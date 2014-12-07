"أراب أيدول": إرباك في إدارة المسرح واللجنة ترفض نتيجة الجمهور

بيروت_علي حلاّل

قبل أسبوع واحد من إعلان الفائز بلقب "أراب أيدول" تغيرت التوقعات وحصل ما لم يكن في الحسبان، حيث شكل خروج المصري محمد رشاد وعمار الكوفي صدمة للجمهور الحاضر في الستوديو، وللجمهور المتابع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبروا أن هناك تواطؤ من القيمين على البرنامج طال عمار ومحمد، لاسيما وأنهما يملكان قاعدة جماهيرية كبيرة.

لجنة الحكم..."لا تعليق"

خروج محمد وعمار قابلته لجنة التحكيم برفضها إبداء رأيها بهما، واكتفوا بقول: "لا تعليق"، وما يثير الإستغراب وكأن اللجنة لم تكن تعلم بخروج مشتركين في حال لم يكن محمد أو عمار فسيكون واحد من الثلاثة الباقين الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية حازم شريف من سوريا وهيثم خلايلي من فلسطين وماجد المدني من السعودية.

كذلك بعد نهاية الحلقة ولأول مرة تقوم نانسي بالتكلم مع محمد رشاد، ولم تهرب إلى الكواليس كما تفعل بعد نهاية كل حلقة، فمحمد كان له معزة خاصة في قلبها وقالت له: "لا تحزن، فأنت ستصبح نجماً في يوم من الأيام وحلمك بدأ منذ لحظة خروجك".

وعلى الرغم من توقع الكثيرين أن يكون حامل اللقب هذا العام حازم، إلا أنه "يبدو أن هناك مخططاً آخر، فالمؤكد أن اللقب لن يكون لفلسطيني هذا العام، والمرجح أن يكون من نصيب السعودي ماجد لاسيما وأنه نال إطراءات كثيرة في الفترة الأخيرة من اللجنة، وتلقى دعماً كبيراً من والده الذي زار بيروت مؤخراً بشكل مكثف. في وقت يتوقع الجمهور أن يفوز حازم كونه المرجح الأفضل لنيل اللقب منذ بداية البرنامج ويملك كل مقومات التي يحتاجها النجم.

إرباك في المسرح

تضاربت المعلومات حول إستغناء إدارة البرنامج عن مدير المسرح الذي تواجد في البرنامج على مدار ثلاث أعوام، فهناك أقاويل تقول أنه هو من توقف عن العمل وكانت الإدارة تعلم بهذا الأمر، ومنهم من رجح أن القيمين على البرنامج استغنوا عن خدماته ليحل مكانه مساعده خلال الحلقات الأخيرة ولوحظ غيابه منذ يوم أمس في حلقة الجمعة. وعلم "سيدتي نت" أنه "كان هناك بعض المشاكل التي كانت تواجهه مع فريق العمل وأحياناً كثيراً مع لجنة التحكيم لاسيما الفنانة أحلام".

هذا الأمر أحدث إرباكاً في الستوديو، وبدا الجو مختلفاً عما قبل، فبرزت حالات الملل في صفوف الحاضرين، والتصفيق لم يكن قوياً كما هو معتاد في "أراب أيدول". كذلك إنعكس هذا الإرباك على فستان نانسي القصير الذي ارتدته، فطوال الحلقة كانت منشغلة فيه ولا تتحكم بالجلوس بشكل جيد.

وائل..ملك على المسرح

وبالعودة إلى سهرة السبت انتقل وائل كفوري من كرسيه كعضو لجنة تحكيم، إلى خشبة المسرح، ليؤدّي أغاني ألبومه الجديد. وشهدت الحلقة رومانسية فائقة نشرها وائل بصوته، والحضور كان كبيراً من فانزه نسبة إلى حلقات كل من أحلام ونانسي، كذلك حضر حلقة وائل عرابين ألبومه الجديد كالملحن هشام بولوس وملحم بو شديد ومنير بوعساف والموزع الموسيقي داني حلو.

وائل أدى بطريقة رائعة كل أغانيه، وأطل بأغنيه الأخيرة على طريقة "البلاي باك"، وبعدها قال مقطعاً بصوته دون موسيقى كي لا تهاجمه الصحافة في اليوم التالي. ووصفت احلام وائل بالملك على المسرح وهذا لقب جديد له سبق وقد أعطته إياه أحلام، ونانسي وصفته بالـ"الشاطر"، أما حسن فتكلم عن شغف وائل بالموسيقى وحبه لها.

إذا، العيون شاخصة في سهرة السبت المقبل لمعرفة من سيكون حامل اللقب لهذا العام، وهل سيطابق توقعات الجمهور أم سيخالفها لاسيما وأن الفائز سيحظى بفوائز عديدة منها 3 أغنيات "سينغل" انتاج بلاتينوم ريكوردوز" وسفرة على متن طيران الإمارات، كذلك سيفوز بمبلغ 250 ألف ريال سعودي. ومن المتوقع أن يحل رامي عياش ضيفاً يوم الجمعة على أن يكون ختامها مع الفنان حسين الجسمي يوم السبت.

مؤتمر للفائز

وعلم أنه "من المتوقع عقد مؤتمراً صحفياً بعد نهاية الحلقة للفائز باللقب دون وجود لجنة التحكيم، وذلك كي يتم تجنب الوقوع في المشاكل التي واجهت البرنامج والمحطة في بداية موسم "أراب أيدول" بعد خلاف أحلام مع إحدى الصحفيين.