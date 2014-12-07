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رونالدو يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للـ ' هاتريك ' في الليجا

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رونالدو يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للـ ' هاتريك ' في الليجا رونالدو يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للـ ' هاتريك ' في الليجا

مدريد، (إفي): أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني اليوم أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثيات الأهداف في تاريخ الليجا بعد الـ"هاتريك" الـ23 الذي سجله اليوم في مرمى سلتا فيجو.

وكان رونالدو متعادلا مع كل من الأسطورتين ألفريدو دي ستيفانو وتيلمو زارا بـ(22 هاتريك).

يشار إلى أن اللاعب البرتغالي تكفل اليوم باحراز أهداف فريقه الثلاثة بالجولة الـ14 من الليجا بمرمى سلتا ليعزز الريال صدارته بـ36 نقطة.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وغريم رونالدو التقليدي يحتل المركز الرابع في القائمة بـ20 هاتريك.

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