أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إكرامي: أداء الأهلي؟ التاريخ لا يذكر سوى البطل

Google+ Print
إكرامي: أداء الأهلي؟ التاريخ لا يذكر سوى البطل إكرامي: أداء الأهلي؟ التاريخ لا يذكر سوى البطل

دافع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن أداء فريقه أمام سيوي سبورت في نهائي كأس الكونفدرالية بعد التتويج باللقب الأول المصري في هذه البطولة.

ويغيب إكرامي للإصابة، ويتوجه يوم الأحد إلى ألمانيا للعلاج قبل العودة للمباريات مع نهاية الشهر الجاري بحسب تأكيداته.

وقال إكرامي في تصريحات إذاعية صباح الأحد: "الأهلي حقق المطلوب، البطولة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات والإصابات ولكن الأهم أننا حصدنا اللقب الـ20".

إنفوجرافيك - الأهلي سيد أسياد العالم باللقب الـ20

وأضاف "ابتعدنا عن أقرب منافسينا حول العالم ببطولتين، وأصبح الأهلي أول نادي يتوج بهذه البطولة".

وعن سوء الأداء أجاب "لا يهم، في النهاية سيذكر التاريخ أن الأهلي أول فريق مصري يتوج بكأس الكونفدرالية، ولن يلتفت أحد حينها لسوء الأداء".

ويحرس مرمى الأهلي أحمد عادل عبد المنعم، والذي تعرض لإصابة في المباراة وقد لا يلحق بمباراة سموحة الخميس المقبل.

أحمد عادل: سمعت صوتا أخشى أن يكون تمزقا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر