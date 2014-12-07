إكرامي: أداء الأهلي؟ التاريخ لا يذكر سوى البطل

دافع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن أداء فريقه أمام سيوي سبورت في نهائي كأس الكونفدرالية بعد التتويج باللقب الأول المصري في هذه البطولة.

ويغيب إكرامي للإصابة، ويتوجه يوم الأحد إلى ألمانيا للعلاج قبل العودة للمباريات مع نهاية الشهر الجاري بحسب تأكيداته.

وقال إكرامي في تصريحات إذاعية صباح الأحد: "الأهلي حقق المطلوب، البطولة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات والإصابات ولكن الأهم أننا حصدنا اللقب الـ20".

إنفوجرافيك - الأهلي سيد أسياد العالم باللقب الـ20

وأضاف "ابتعدنا عن أقرب منافسينا حول العالم ببطولتين، وأصبح الأهلي أول نادي مصر يتوج بهذه البطولة".

وعن سوء الأداء أجاب "لا يهم، في النهاية سيذكر التاريخ أن الأهلي أول فريق مصري يتوج بكأس الكونفدرالية، ولن يلتفت أحد حينها لسوء الأداء".

ويحرس مرمى الأهلي أحمد عادل عبد المنعم، والذي تعرض لإصابة في المباراة وقد لا يلحق بمباراة سموحة الخميس المقبل.

أحمد عادل: سمعت صوتا أخشى أن يكون تمزقا