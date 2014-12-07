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السلطات السودانية تعتقل قياديين معارضين من الموقعين على «نداء السودان»

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اعتقلت السلطات السودانية قياديين من أحزاب قوى المعارضة بالبلاد، هما فاروق أبوعيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، والقيادي المعارض أمين مكي مدني، وذلك في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وذكرت صحيفة «اليوم التالي» الصادرة بالخرطوم، الأحد، أن أبوعيسى، ومدني كانا قد وصلا إلى السودان السبت قادمين من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، برفقة عدد من قادة أحزاب المعارضة بعد توقيعهم لوثيقة «نداء السودان»، الأربعاء الماضي مع الجبهة الثورية، وذلك بحضور رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي.

ووجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان انتقادات حادة لقوى المعارضة التي وقعت على ما يسمى بوثيقة «نداء السودان» وأكد الحزب، أن الموقعين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا للقانون الجنائي بالبلاد.

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