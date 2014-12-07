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18 ديسمبر.. فتح التقديم لاختبارات النيابة العامة لخريجي حقوق 2013

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18 ديسمبر.. فتح التقديم لاختبارات النيابة العامة لخريجي حقوق 2013 18 ديسمبر.. فتح التقديم لاختبارات النيابة العامة لخريجي حقوق 2013

حدد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم يوم 18 ديسمبر لفتح باب التقدم لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، تقدير عام جيد الراغبين فى العمل بالنيابة العامة بعد خضوعهم للاختبارات التى يجريها المجلس.

وتستمر مدة التقدم 10 أيام متواصلة حيث تبدأ يوم 18 وتنتهى يوم 28 من ذات الشهر، وستشمل خريجي كليات الحقوق دفعة 2013 تقدير جيد بالقاهرة وجميع المحافظات، ومن المقرر أن يحدد المجلس موعد اختبارات أعضاء النيابة الجدد الأيام المقبلة.

يشار إلي أن المجلس فتح باب سحب ملفات ملفات التقدم للعمل فى وظيفة معاون نيابة عامة، لخريجي كليات الحقوق دفعة 2013، يوم 1 ديسمبر الماضي من مكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة على أن يتم إغلاق الباب يوم الخميس المقبل.

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