مقتل اثيوبيين إثنين في مواجهات مع قوى الأمن السعودية

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، مقتل شخصين يحملان الجنسية الإثيوبية وإصابة 7 آخرين بينهم 4 من رجال الأمن خلال اشتباكات بين حرس الحدود ومروجي مخدرات وخمور في منطقة جبلية بمنطقة عسير في جنوب غرب البلاد.

وقال الناطق الأمني باسم حرس الحدود في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن دوريات حرس الحدود اشتبكت مع مجموعة من المهربين «الذين يمتهنون بيع المواد المخدرة والمسكرة في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بمحافظة النماص بمنطقة عسير»، وذلك أثناء عملية لتوقيفهم.

وبحسب المتحدث، فقد تعرض رجال الأمن لإطلاق نار «وتم التعامل مع الموقف بمقتضى الأنظمة والرد على مصدر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف مما نتج عنه مقتل اثنين منهم واصابة 3 قبض عليهم ونقلوا إلى المستشفى فيما اتضح بأنهم يحملون الجنسية الإثيوبية.