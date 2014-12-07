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«أوباما» في المستشفى وتشخيص إصابته بارتجاع المريء

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قال طبيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الرئيس الذي أجرى فحوصات طبية، السبت، بعد شكواه من احتقان في الحلق يعاني من ارتجاع المريء.

وقال طبيب أوباما الكابتن روني جاكسون، «أعراض الرئيس أوباما تتفق مع التهاب الانسجة الرقيقة المرتبطة بارتجاع المريء وسيتم علاجها وفقا لذلك».

وارتجاع المريء حالة يحدث فيها ارتجاع للعصارة المعدية من المعدة إلى المريء مسببة أعراضا مثل الحرقة في المعدة والاحتقان في الحلق.

توجه الرئيس الأمريكي، إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري وبسبب حدوث انتفاخ قرر الأطباء إجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر أيضا وفقا للطبيب.

وأضاف جاكسون «أجري الفحص بالأشعة المقطعية بعد ظهر (السبت) نظرا لوجود وقت متاح في جدول الرئيس. وكانت نتيجة الفحص طبيعية».

وقال جاكسون إنه نصح أوباما بالتوجه إلى «والتر ريد» لاجراء الفحوصات بعد أن شكا الرئيس من احتقان في الحلق على مدار الاسبوعين الماضيين.

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