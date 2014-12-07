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وزير التموين: استثمارات سودانية لإقامة صناعات للزيوت وصوامع في المركز اللوجيستي

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وزير التموين: استثمارات سودانية لإقامة صناعات للزيوت وصوامع في المركز اللوجيستي وزير التموين: استثمارات سودانية لإقامة صناعات للزيوت وصوامع في المركز اللوجيستي

خالد حفنى وزير

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع سعود البرير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الثاقب السودانية والخضر السيد محمد الرئيس التنفيذي للمجموعة والوفد المرافق لهما لبحث تفعيل اتفاقية التعاون للمشاركة والاستثمار بين والسودان التي تم توقيعها مؤخرا علي هامش المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للأعمال والذي عقد بعنوان “الاستثمار في مصر .. استثمار في المستقبل” وتتضمن قيام مجموعة من المستثمرين السودانيين بالاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيبدأ تنفيذه هذا الشهر في محافظة دمياط .

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع أن مجموعة شركات الثاقب السودانية سوف تقوم بالاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي من خلال إقامة صناعات لإنتاج الزيوت من الحبوب وإنشاء عدة صوامع أفقية بسعات تخزينية مختلفة تتراوح من 5 ألاف طن إلي 30 ألف طن للأقماح والحبوب داخل المركز اللوجيستي العالمي وفي عدد من المحافظات حسب الأماكن التي تحددها الدولة بحجم تخزيني يصل إلى مليون طن سنويا.

وأضاف أن مجموعة شركات الثاقب سوف تقوم بعمل تجارة مشتركة من خلال جلب القهوة والشاي والكاكاو وغيرها من أفريقيا وتخزينها في المركز اللوجيستي العالمي وعمل قيمة مضافة لهذه السلع والتصدير إلى دول العالم بحجم تداول يتراوح من مليون إلى 7 ملايين طن سنويًا.

وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك عروضا كثيرة من دول عربية وعالمية وشركات دولية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي ومنها الامارات والسعودية والعراق وأوغندا وأمريكا وسلوفينيا وروسيا والصين وكندا واليابان والاتحاد الاوروبي ومنظمات عالمية وبنوك دولية وغيرها.

أ ش أ

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