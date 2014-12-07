ضبط 39 قضية تموين بالمنيا

تمكنت قوات مباحث المخدرات في المنيا، باشراف اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، من ضبط 39 قضية تموينية في المحافظة، بينها 432 باكو حلوى «كعك» غير صالحة للاستخدام الآدمي، بحوزة «كامل. ع. ك»، 45 سنة، صاحب محل بقالة بقرية شوشة في سمالوط، و13 علبة مبيدات زراعية داخل محل مبيدات ملك «أحمد. ع. س»، 45 سنة، بندر العدوة.

كما تم ضبط 400 كيلوجرام سكر ناقص الوزن داخل مصنع للتعبئة إدارة «كريم. ش. ز»، 45 سنة، مقيم ببني مزار، بالاضافة إلى كميات من الوقود، ومحاضر نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادة صحية، وادارة محل دون ترخيص.

تحررت محاضر بالقضايا، وتولت النيابة العامة التحقيق.