الانتربول الدولي يصدر النشرة الحمراء للقبض على القرضاوي

أصدر جهاز الإنتربول الدولي، نشرة حمراء بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم يوسف القرضاوي الحامل للجنسيتين المصرية والقطرية، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وجاء إصدار تلك النشرة بناء على طلب من السلطات المصرية.

وذكر القرار الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الإنتربول الدولي، ومقره مدينة ليون الفرنسية، أن النشرة “جاءت بناء على طلب القضاء المصرى حيث إن القرضاوي مطلوب فى قضايا تحت التحقيق وقضايا صدر فيها حكم غيابي”.

وتم توزيع صور القرضاوي البالغ من العمر 88 عاماً، على مواقع الإنتربول الدولي، ومن بين التهم التى وضعت فى النشرة الحمراء بحق القرضاوى “الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة”.