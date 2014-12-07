أمن القليوبية يضبط تشكيلاً لسرقة السيارات بالاكراه

ألقت مباحث مركز طوخ، القبض على المتهمين بالاستيلاء على سيارة مدير مالى بشركهة رايس للسياحة، كرهاً تحت تهديد السلاح، وتبين قيام أنهم نجاري مسلح وعاطلين وجزار يكونون تشكيلا فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه، وتم ضبطهم جميعا، وإعادة السيارة لمالكها.

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة، وتوصلت جهود البحث الى أن مرتكبى الواقعة يدعى سيد. م .ع 33 سنة عاطل ومقيم بكفر طحا – دائرة مركز شبين القناطر، والسابق إتهامه فى القضيه رقم 1402 جنايات أ د ط مركز شبين القناطر لسنه 2002 “سلاح نارى بدون ترخيص” وبالاشتراك مع آخرين، وباستهدافه تخلى عن السيارة المستولى عليها، وفر هارباً.

> ونجحت القوات بعد تقنين الاجراءات، فى ضبطهم جميعاً، وهم كل من، عمر. م. ا. ا 30 سنة نجار مسلح ومقيم بجزيرة النجدى – مركز قليوب، والسابق اتهامه فى 9 قضايا “مخدرات – سرقة ” أخرهم القضية رقم 9375 جنايات قسم قليوب لسنة 2006 مخدرات، والمسجل شقى خطر تحت رقم 2050 فئة ج – سرقات عامة، وعبد الحميد .م. ع وشهرته ” احمد الدكر ” 24 سنة نجار مسلح ومقيم بذات العنوان، ومحمد .ع. س وشهرته ” محمد عزت ” 25 سنة جزار ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، وسيد. س .م وشهرته ” زينهم ” 23 سنة عاطل ومقيم بجزيرة النجدى – دائرة مركز قليوب.

> وضبط بحوزة الأول طبنجة صوت وجهاز اللاب توب الخاصة بالمجنى عليه، وبحوزه الثانى دراجة نارية ماركة حلاوة بيضاء اللون المستخدمة فى الواقعة والهاتف الخاص بالمجنى عليه، وبحوزة الثالث دراجة خارية ماركة بوكسر سوداء اللون المستخدمة فى الواقعة.

> وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات والضبط أعترفوا بصحتها وارتكابهم الواقعة، وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه .

> جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الاجرامى، وما ارتكبوه من حوادث أخرى وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب سيد .م .ع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.