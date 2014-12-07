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رئيس فنزويلا : العنصرية في واشنطن تفاقمت خلال إدارة أوباما

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رئيس فنزويلا : العنصرية في واشنطن تفاقمت خلال إدارة أوباما رئيس فنزويلا : العنصرية في واشنطن تفاقمت خلال إدارة أوباما

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن العنصرية في الولايات المتحدة تفاقمت خلال إدارة باراك أوباما، رغم أنه أول رئيس أسود في تاريخها.

ونقلت (سكاي نيوز) اليوم الأحد عن مادورو قوله، إن الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة من قتل الشرطة للسود في الولايات المتحدة روعته ، مضيفاً “أنه حقيقة أمر مؤثر”.

ووصف رئيس فنزيلا مقتل الأمريكي الأسود إيريك جارنر بأنه وحشيا، مضيفاً أنه يحترم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلا أنه يراه أسيرا للقوى الحقيقية في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن إيريك جارنر كان قد ظهر في شريط مصور وهو يتنفس بصعوبة نتيجة خنق شرطي له.

يذكر أن مادورو تعرض لانتقادات من حكومة أوباما في الأسابيع الأخيرة بسبب طريقة معاملته لمعارضيه السياسيين في الداخل.

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