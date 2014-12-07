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القبض على 5 سائقين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدر بالقليوبية

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القبض على 5 سائقين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدر بالقليوبية القبض على 5 سائقين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدر بالقليوبية

أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، قيام 5 سائقين بقيادة مركباتهم تحت تأثير المخدر من بين 20 عينة تم فحصها فى حملة مرورية مكبرة بدائرة مركز كفر شكر، بالتعاون مع إدارة المرور ومديرية الشئون الصحية، للكشف عن السائقين وبيان مدي تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.
> وقال اللواء محمود شحاته مدير الادارة العامة لمرور القليوبية، ان الحملة نجحت في فحص 20عينة تبين سلبية 15 منهم وإيجابية 5 آخرين.
> وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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