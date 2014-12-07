أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و3 أسلحة نارية بشبرا الخيمة

Google+ Print
ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و3 أسلحة نارية بشبرا الخيمة ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و3 أسلحة نارية بشبرا الخيمة

مخدر الهيروين

ضبطت مباحث شبرا الخيمة، عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية ، بحوزتهما 3 أسلحة نارية وربع كجم من مسحوق الهيروين المخدر وهاتف محمول.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين قيام كل من محمد .ع. ك 36 سنة اطل ومقيم بيجام – دائرة قسم اول شبرا الخيمة، ومحمد .ع. م 32 سنة عاطل ومقيم بعزبة رشدى – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما 3 أسلحة نارية عبارة عن نارى” طبنجة عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام + فرد روسى + فرد خرطوش ” و 6 طلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 340 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.
> وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.
> وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا