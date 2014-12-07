ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و3 أسلحة نارية بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث شبرا الخيمة، عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية ، بحوزتهما 3 أسلحة نارية وربع كجم من مسحوق الهيروين المخدر وهاتف محمول.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين قيام كل من محمد .ع. ك 36 سنة اطل ومقيم بيجام – دائرة قسم اول شبرا الخيمة، ومحمد .ع. م 32 سنة عاطل ومقيم بعزبة رشدى – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما 3 أسلحة نارية عبارة عن نارى” طبنجة عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام + فرد روسى + فرد خرطوش ” و 6 طلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 340 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

> وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

> وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.