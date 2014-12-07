بيع سيارة ” باتمان ” الأصلية بـ 137 ألف دولار

حققت سيارة باتمان الأصلية مبلغا قدره 137 ألف دولار أميركي في مزاد أمس السبت، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع 4.2 مليون دولار دفعها مشتر العام الماضي لنسخة أخرى صنعت للعرض التلفزيوني الذي بث في الستينيات.

وهذه هي المرة الأولى، التي تعرض فيها سيارة “باتموبيل 1963″ في مزاد منذ ظهورها ونسيانها منذ عقود، وذلك وفقا لدار مزادات “هريتيدج أوكشانز” بدالاس الذي أدار عملية البيع.

والسيارة إبداع لفورسد روبنسون أحد محبي شخصية الرجل الوطواط، الذي أمضى 3 أعوام لتطوير سيارة “أولدموبيل 1956″ لتحاكي السيارة ذات الزعنفة الوحيدة التي ظهرت في حلقات باتمان الكوميدية في فترة الأربعينيات والخمسينيات.

وفرغ روبنسون من عمله في عام 1963 وانتهى من تصميم نموذجه، قبل أن يبدأ جورج باريس في بناء السيارة باتموبيل لحلقات تلفزيون إيه.بي.سي. “باتمان” التي أذيعت لـ3 مواسم وحتى عام 1968.

وكانت سيارة باتموبيل التي طورها باريس بيعت في مزاد في يناير 2013 بحوالي 4.2 مليون دولار، وبعد تغيير ملكيتها عدة مرات اشترت “توي كار إكستشينج” السيارة في فبراير 2013 وفقا لدار مزادات “هريتيدج أوكشانز”.

يذكر أن شركة “بوربون فابريكيشانز”، المتخصصة في تجديد السيارات الكلاسيكية ومقرها كاليفورنيا، قامت بتجديد السيارة.