ميناء بورسعيد يستقبل كراكتين أمريكيتين للعمل بقناة السويس



> استقبل ميناء بورسعيد الكراكتين الأمريكيتين “كارولينا، وأوهايو” القادمتين للعمل بمشروع قناة السويس حيث من المنتظر إنهاء إجراءات وتجهيزات الوصول لدخولهما للعمل بمنطقة البحيرات.

وبقدوم الكراكتين ميناء بورسعيد يصل إجمالي عدد الكراكات العاملة ضمن تحالفي الشركات الأجنبية العاملة بتكريك قناة السويس الجديدة إلى 8 كراكات بجانب أسطول كراكات هيئة قناة السويس.

وأعلن المهندس وجدي زكى نائب رئيس إدارة كراكات هيئة قناة السويس أن جمله أعمال التكريك المائي للمشروع حتى الآن بلغ 11.5 مليون متر مكعب من الرمال من نواتج الحفر تحت سطح الماء ومن المنتظر ارتفاع نسبة الحفر بعد استكمال أعداد الكراكات الأجنبية حيث سيصل إجمالي المعدات البحرية نهاية الشهر الحالي إلى 17 كراكة وحفار .