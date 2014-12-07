أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خاص "سيدتي نت" غياب "واي فاي" عن رمضان 2015

Google+ Print
خاص "سيدتي نت" غياب "واي فاي" عن رمضان 2015 خاص "سيدتي نت" غياب "واي فاي" عن رمضان 2015

السبت 06-12-2014 23:24

تشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن برنامج "واي فاي"، الذي عرضت أجزاؤه الثلاثة السابقة على شاشة العرب "MBC" في رمضان خلال السنوات الماضية، سوف يغيب عن رمضان المقبل، حيث سيتم تأجيل العمل، أو ربما الاكتفاء بما تمّ تقديمه من أجزاء.

وتؤكد مصادرنا أن الفترة الذهبية في رمضان على قناة "MBC"، ستخصص للمسلسل الكوميدي الجديد لنجم الكوميديا ناصر القصبي.

اللافت أنه وحتى الآن هناك عدد من الفنانين نجوم "واي فاي" من السعودية، لا يعلمون حتّى الآن بخبر تأجيل العمل.

يذكر أن الجزء الثالث من "واي فاي" هو من تأليف الكاتب خلف الحربي، وإخراج المخرج أوس الشرقي، وبطولة: حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، وعبدالإله السناني، وهيا الشعيبي، ومنى شداد، وطارق الحربي، وريماس منصور، ومحسن الشمري، ونرمين محسن، وسامية الطرابلسي، وشيلاء سبت.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية