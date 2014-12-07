خاص "سيدتي نت" غياب "واي فاي" عن رمضان 2015

تشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن برنامج "واي فاي"، الذي عرضت أجزاؤه الثلاثة السابقة على شاشة العرب "MBC" في رمضان خلال السنوات الماضية، سوف يغيب عن رمضان المقبل، حيث سيتم تأجيل العمل، أو ربما الاكتفاء بما تمّ تقديمه من أجزاء.

وتؤكد مصادرنا أن الفترة الذهبية في رمضان على قناة "MBC"، ستخصص للمسلسل الكوميدي الجديد لنجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي.

اللافت أنه وحتى الآن هناك عدد من الفنانين نجوم "واي فاي" من السعودية، لا يعلمون حتّى الآن بخبر تأجيل العمل.

يذكر أن الجزء الثالث من "واي فاي" هو من تأليف الكاتب خلف الحربي، وإخراج المخرج أوس الشرقي، وبطولة: حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، وعبدالإله السناني، وهيا الشعيبي، ومنى شداد، وطارق الحربي، وريماس منصور، ومحسن الشمري، ونرمين محسن، وسامية الطرابلسي، وشيلاء سبت.

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