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«العوضي»: أطالب بتنظيم قانون التظاهر السلمي

  • مصر
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قال طارق العوضي، صاحب دعوي بطلان قانون التظاهر، إن الهدف من رفع الدعوي هو تنظيم التظاهر السلمي، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين تجرم من يقوم برفع السلاح في وجه الدوله أو المواطنين.

وأكد «العوضي»، خلال حواره مع الاعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «حوار القاهرة» عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، أنه لايجوز منع المواطنين من التظاهر لأنه حق مكفول للجميع ومن حق أي مواطن التعبير عن وجهة نظره بالطريقة السليمة ولا يتم منعه.

ولفت «العوضي» إلى أن «هناك خلط بين التعبير عن الرأي بالطريقة السلمية والتعبير عن الرأي بالطريقة غير السلمية»، موكدا أن «من يقف ضد التظاهر بالشكل السلمي هم فلول الحزب الوطني المنحل والإعلاميين الذين يؤيدون ثورة ٣٠يونيو ولايؤيون ٢٥يناير».

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