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” الكردوسي” : لا يجوز محاكمة ” مبارك ” سياسيا.. ولا ذنب للسيسي في برائته

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” الكردوسي” : لا يجوز محاكمة ” مبارك ” سياسيا.. ولا ذنب للسيسي في برائته ” الكردوسي” : لا يجوز محاكمة ” مبارك ” سياسيا.. ولا ذنب للسيسي في برائته

قال الكاتب الصحفى محمود الكردوس، إن غالبية الشعب المصرى لا ترضى على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مطالبًا الشعب بعدم تحميل الرئيس عبد الفتاح السيسى، آثار هذا الحكم.

وأضاف الكردوسي خلال حواره على فضائية «سكاي نيوز عربية»، أمس السبت : ” أن القوانين التي تم تبرئة «مبارك» بمقتضاها صدرت في عهده، مؤكدًا على عدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق سياسيًا ” .

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح ، حاول استيعاب ما أسماه «الاحتقان الشعبي» الموجود عقب براءة الرئيس الأسبق، مضيفا: «هناك من يريد تعكير صفو العلاقة بين الرئيس والشعب». وعن الأحداث التى نشبت عقب إصدار حكم البراءة على «مبارك»، ألقى بالمسؤولية على جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى مجموعة ممن لديهم خصومة مع النظام الأسبق ” .

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