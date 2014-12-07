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نبيل نعيم: الحكم على ” حبارة ” بالإعدام قصاص عادل لدماء شهداء رفح

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نبيل نعيم: الحكم على ” حبارة ” بالإعدام قصاص عادل لدماء شهداء رفح نبيل نعيم: الحكم على ” حبارة ” بالإعدام قصاص عادل لدماء شهداء رفح

نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم الجهاد

أشاد نبيل نعيم، مسؤول تنظيم الجهاد سابقًا، بالحكم الذي صدر اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام عادل حبارة، و6 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «مذبحة رفح الثانية».

واعتبر «نعيم» في مداخلة هاتفية على فضائية ” المحور” أمس  السبت :” أن هذا الحكم يعد بمثابة قصاص عادل لدماء الشهداء الذين قُتلوا في هذه العملية الإرهابية، قائلًا: «الحمد لله الذي وفق القضاة للنطق بهذا الحكم الذي يعد بمثابة قصاص عادل لدماء الجنود المساكين” .

وعلى صعيد آخر، توقع أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بإجراء مصالحة مع النظام الحالي، والتخلي عن الشباب الذين يؤيدونها، قائلًا: «هذه الجماعة خائنة، وأول من ستخونهم هم الشباب الذين يدافعون عنها الآن».

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم السبت بإعدام القيادي التكفيري، عادل حبارة، وستة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «مذبحة رفح الثانية».

 

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