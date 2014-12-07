بالصور.. احتفاء ساخر بفوز الأهلي.. وجمهور الزمالك: «لأقعدن على الطريق وأشتكى»

تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية «فيس بوك وتويتر»، «كوميكس» ساخرة لفوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم، بعد أن حصد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على فريق سيوي سبور الإيفواري، بهدف مقابل للا شيء.

وسخرت الكوميكس من مشجعي فريق الزمالك «المنافس التقليدي» للنادي الأهلي، وعبر أحدهم عن أمنيات المشجعين في رفع لاعبي الفريق أي كأس.

كما عبر مستخدمو التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بتسجيل عماد متعب هدف الفوز على «سيوي سبور»، بقولهم: «لحظة سيخلدها التاريخ».