كيم كردشيان تباشر بإجراءات الطلاق

ذكرت صحيفة In Touch الأجنبية أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بدأت استعداداتها للطلاق من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة المغنّي Kanye West.

وقد أكّد مصدر مقرّب من Kardashian البالغة من العمر 34 عاماً أنّ علاقة الأخيرة بزوجها مضطربة، والسبب الرئيسيّ هو تصرّفات West الذي يسعى دائماً إلى السيطرة عليها.

ولفت المصدر إلى أنّ الخلاف بين النجمين تفاقم بعد أن قام Kanye بترك زوجته مع ابنتها في عيد الشكر، لتمضية هذا العيد بعيداً عنهما، مع مجموعة من الأصدقاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف: " Kim كانت غاضبة جداً لأنّه تركها هي وNorth في العيد، وشعرت بالغضب لأنّها اضطرت إلى أن تذهب بمفردها إلى منزل شقيقتها Khloe للاحتفال مع العائلة"، كما شدّد على أنّ Kardashian مستعدّة لتقديم أوراق الطلاق، وأنها استشارت محامياً رفيع المستوى في لوس أنجلوس، في ظلّ تكتّم شديد حول هذا الموضوع.

ولفت المصدر عينه إلى أنّ أكثر ما تخشاه Kim في هذه المسألة هو محاولة زوجها أخذ ابنتها منها: "فهذا أسوأ كابوس بالنسبة إليها، وهي ستحاربه بكلّ ما أوتيت من قوة".

ما حقيقة حمل كيم كردشيان؟

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